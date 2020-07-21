جون طلعت يحذر من كمامات "الرصيف" في طلب إحاطة: سبب لانتشار عدوى كورونا

حذر جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من استمرار بيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات "المضروبة"، على الرغم من التحذيرات المتوالية من مخاطرها، مشيرا إلى أنه انتشر بيعها على الأرصفة وفي الأماكن غير المتخصصة.

جاء ذلك في طلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية في مواجهة انتشار الكمامات غير المطابقة للمواصفات.

وقال جون طلعت إن استخدام هذا النوع من الكمامات ضرره أكثر من نفعه، حيث إن بعضها قد يكون سببا في نشر العدوى بفيروس كورونا من ناحية أو التسبب في الإصابة بأمراض أخرى من ناحية أخرى لأنها مصنعة بطريقة عشوائية ودون أي مواصفات.

وطالب النائب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل حملات مكثفة لمنع بيع هذه الكمامات، موضحا أن هناك بعض الجهات تقوم بتوفير الكمامات المطابقة وبأسعار مناسبة، فضلا عن إتاحتها على بطاقات التموين.