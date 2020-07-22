بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية ناصر لتأهيل الكوادر

وقع الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة، واللواء أركان حرب طارق أنور هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يهدف إلى تأهيل الكوادر في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات.

ويتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ دورات وندوات تثقيفية بمقر الأكاديمية في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالجامعة، وتضم مجالات التعاون وضع برامج تثقيفية يتم تطبيقها من خلال دورات تثقيفية.

وخلال مراسم البروتوكول تم عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الأكاديمية والكليات التابعة لها، والأنشطة التدريبية التي تقدمها للباحثين العسكريين والمدنيين على مستوى العالم، وفيلمًا آخر عن جامعة المنصورة وأهم ما تتميز به محليًا وعالميًا في المجالات العلمية و البحثية والتدريبية.

وقال الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة، إن هذا البروتوكول يمثل رابطًا جديدا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، لتبادل الخبرات في مختلف المجالات من أجل خدمة الوطن، مؤكدًا دور الأكاديمية في الحفاظ على أمن مصر القومي والأمن الفكري.

ومن جانبه أوضح اللواء أركان حرب طارق أنور هلال مدير الأكاديمية، أن الأكاديمية يقع على عاتقها الحفاظ على ريادتها كإحدى المؤسسات العلمية في مصر والشرق الأوسط، حيث تنفرد على مستوى العالم بزيادة الخبرات وتوثيق التعاون بينها وبين الجهات المختلفة، خاصة في الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي والأزمات والتفاوض.