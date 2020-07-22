رئيس التحرير

محمود مسلم

1977 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

كتب:

وكالات
03:29 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
نتنياهو

نتنياهو

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية للحالات المؤكدة التي يتم تسجيلها منذ بدء تفشى الوباء في إسرائيل.

وأوضحت الوزارة -وفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أنّ إجمالي عدد المتعافيين بلغ 22 ألفًا و920 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 31 ألفًا و313 حالة، بينما يوجد 663 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 430 حالة وفاة، بعد وفاة 6 أشخاص خلال الساعات القليلة الماضية.

اقرأ المزيد:

تظاهرات أمام مدخل الكنيست منددة بحكومة نتنياهو

الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون.. وبدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد في يناير

تأجيل محاكمة نتنياهو حتى يناير

للمرة الثانية خلال أسبوع.. مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد "فساد نتنياهو"