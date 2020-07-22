1977 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية للحالات المؤكدة التي يتم تسجيلها منذ بدء تفشى الوباء في إسرائيل.

وأوضحت الوزارة -وفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أنّ إجمالي عدد المتعافيين بلغ 22 ألفًا و920 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 31 ألفًا و313 حالة، بينما يوجد 663 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 430 حالة وفاة، بعد وفاة 6 أشخاص خلال الساعات القليلة الماضية.