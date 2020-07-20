الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون.. وبدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد في يناير

اقتحمت قوات لإدارة سجون الاحتلال أمس الاثنين، قسم (5) في سجن ريمون الإسرائيلي، وشرعت بعمليات تفتيش، طالت 4 غرف، وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أن الاقتحام هو الثاني الذي يتعرض له الأسرى خلال أيام، بعد عملية اقتحام واسعة جرت بحق الأسرى في سجن عوفر.

كما نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وجمعية الأسرى المحررين والقوى الوطنية، وقفة تضامنية مع أسيرين مريضين، والأسير المضرب عن الطعام عدي شحادة ضد اعتقاله الإداري.

وفي رام الله، أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الجلزون واعتقل فتى آخر، كما هدمت آليات الاحتلال منزلا مأهولا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 4 فلسطينيين من بيت لحم وجنين ورام الله.

وذكرت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، واستولت على قطعة أثرية شرقا، كما اعتقلت أسيرين محررين عقب اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن عدم تراجع إسرائيل رسميا عن مخططات الضم الإسرائيلي، يمثل استمرارا للتهديد الوجودي للقضية الفلسطينية.

وأضاف أشتيه، في بيان، أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود جهدا دوليا وقانونيا لمواجهة هذا التهديد.

وفي سياق منفصل، قدرت المحامية ميخا بيتمان ، محامية الدفاع السابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن تكلفة إجراء المحاكمة لنتنياهو تتراوح بين 30 و 40 مليون شيكل، حسبما نقلت عنها القناة السابعة الإسرائيلية.

وحكم رئيس لجنة محاكمة نتنياهو ، القاضي ريفكا فريدمان ، أمس في جلسة التذكير بأن جلسات الاستماع ستعقد ثلاث مرات في الأسبوع ، بدءً من يناير 2021.

ويواجه نتنياهو تهم الفساد وخيانة الأمانة والحصول على الرشوة والاحتيال، ويعد الملف 4000، الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، بحسب "واللا خدشوت".