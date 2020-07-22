تعرف على مستحقي وحدات الإسكان المتوسط في مبادرة التمويل العقاري

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لـ2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة)، الأحد ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس المقبل.

وتنوعت مقدمات الحجز وفقا لمستوى كل مشروع، إذ بلغ سعر مقدم "سكن مصر" 40 ألف جنيه، ومقدم "دار مصر" 60 ألف جنيه، ومقدم "جنة" 80 ألف جنيه.

وترصد السطور التالية، من يحق لهم حجز الوحدات، إذ إنّ الباب مفتوحا بأسبقية الحجز الإلكتروني، وهي كما يلي:

- ألا يكون المتقدم أو احد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصا طبيعيا وليس شركة، أو مؤسسة.

- ألا يقل السن عن 21 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريا.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكتر من وحدة في الإعلان الواحد.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

- تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وأي مخالفة لذلك يتم سحب الوحدة.

ويتم التقديم عبر الرابط على موقع صندوق التمويل العقاري، وموضحا به خطوات التقديم إلكترونيا، وكراسة الشروط لكل مشروع.