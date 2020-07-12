السيسي عن توفير سكن بديل بمنطقة ماسبيرو في يونيو 2021: يا ريت.. وقت كويس

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وضع منطقة ماسبيرو بعد تطويرها، ورد عاصم الجزار وزير الإسكان قائلًا: "في يونيو 2021 سيكون السكن البديل جاهز بالمنطقة، وهناك 3 أبراج يتمَ بنائها حاليًا وهناك دراسات لـ3 أبراج كاملة أخرى، وخلال 3 سنوات ستكون هذه المنطقة قد اكتملت"، ليرد الرئيس: "وقت كويس ومش كتير.. يا ريت".

السيسي لوزير الإسكان: "عاوز أوفر فرص عمل بـ"ماسبيرو".. لما وقفنا مشروعات قالوا الناس مش هتلاقي شغل

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "عاوز أوفر فرص عمل في المنطقة دي وعاوز الناس تشتغل لأنه لما وقفنا مشروعات الإسكان في الكام شهر اللي فاتوا الناس كانت بتقول إنه الناس مش هتلاقي شغل.. بس لأ في إسكندرية في 50 و60 ألف وحدة خلال العامين المقبلين وأي أراضي تانية تسمح بالبناء واشتراطاتها هنبني، وهنزود حجم الإنشاءات بالمدن الجديدة لتوفير فرص عمل أخرى".

وزير الإسكان: 12 مليارًا في الشهر لتعجيل مشروعات المجتمعات العمرانية.. والسيسي يتدخل: لو الوضع استدعى زيادة هتكون متاحة

وردّ وزير الإسكان: "معدل الإنفاق 6 مليارات في الشهر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدية والآن 12 مليارًا في الشهر لتعجيل البرامج الزمنية"، ليتدخل الرئيس قائلا "إذا كان الوضع يستدعي زيادة أكثر من ذلك سيكون متاحا".