"حكايات المماليك المصرية" كتاب جديد عن دار العين

أعلنت دار العين للنشر والتوزيع، اليوم، عن صدور كتاب "حكايات المماليك المصرية" للدكتور هاني حمزة، وتصميم الغلاف للفنان حلمي التوني.

تتناول فصول الكتاب موضوعات سياسية؛ مثل مؤسسات الحكم من سلاطين المماليك أصحاب السلطة الدنيوية والخلفاء العباسيين أصحاب السلطة الدينية، وحربية كنهب الإسكندرية باسم الصليب، والانتقام المصري بغزو قبرص، ومن أدب الرحلات تتناول رحلات مصريين إلى الخارج شمالًا وغربّا، ورحلات أجانب إلى مصر لأغراض مختلفة؛ دبلوماسية أو لطلب العلم أو التجارة أو لزيارة الأماكن المقدسة.

يشار إلى أن هاني حمزة مؤرخ للعصر المملوكي حصل على الماجستير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتوراه من كلية الآثار جامعة القاهرة، في تاريخ العمارة المملوكية. سبق وصدر له عن دار "العين" أيضا كتاب "مصر المملوكية.. قراءة جديدة".