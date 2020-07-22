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وزير المالية: دعم 200 جنيه لكل فرد بالتموين ضمن مبادرة "المنتج المحلي"

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محمد مجدي
04:03 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتيح دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيها، لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى ألف جنيها للبطاقة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وأضاف "معيط"، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن التكلفة الإجمالية للدعم تتخطي 12.25 مليار جنيها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه من المقرر، أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد المقبل، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة، مضيفا أن الـ12.25 مليار جنيه، التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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