المالية: الدولة تتحمل 12 مليار جنيه تكلفة مبادرة "تشجيع المنتج المحلي"

كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي لمبادرة "تشجيع المنتج المحلي"، تفاصيل المبادرة، قائلا إن المبادرة هدفها تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي بعد فترة الركود الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا، موضحا أنه جرى الاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على بيع السلع بتكلفتها الفعلية والتخلي عن هامش الربح.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DM"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك 3 أضلاع ستستفيد من تلك المبادرة وهو المواطن حيث سيتم تقديم سلع بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة بمنح خصم ثابت لتلك المنتجات والسلع في حدود 10% من قيمتها حيث تتحمل الدولة 12 مليار جنيه تكلفة المبادرة.

وأشار إلى أن الضلع الثاني من المنظومة يستفيد منها المصنع وتشجيع المنتج المحلي، كما أن الضلع الثالث يتمثل في التاجر.

ولفت إلى أن المبادرة تشمل سلع معمرة وغير معمرة تم الاتفاق عليها مع اتحاد الصناعات منها الملابس، موضحا أنه سيتم تم فتح الموقع الالكتروني لمبادرة تشجيع المنتج المحلي.

وأكد أن الموقع والمبادرة سيتم إطلاقهما قبل نهاية آخر الشهر الجاري لمدة 3 أشهر وبعدها يعاد تقييمها.