نتيجة فحص كورونا الثالث للرئيس البرازيلي إيجابية

أظهرت نتيجة المسحة الثالثة التي أجراها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبحسب بيان رسمي - أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أجرى بولسونارو الاختبار أمس الثلاثاء، وكان يأمل في الحصول على نتيجة سلبية بعد أسبوعين من المرض، مشيرا إلى أنّ الرئيس ما زال في حالة جيدة يرافقه فريق الرئاسة الطبي.

وكان الرئيس البرازيلي أعلن في 7 يوليو الحالي إصابته بفيروس كورونا، وأجرى حتى الآن 3 مسحات أظهرت جميعها نتائج إيجابية.

وتعد البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة البرازيلية الصادرة أمس الثلاثاء، فإن بولسونارو هو واحد من نحو 2.2 مليون شخص في البرازيل أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد.