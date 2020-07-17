الصحة العالمية: كورونا لم يعد يزداد بوتيرة سريعة في البرازيل

قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، اليوم، إن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لم يعد ينتشر بوتيرة سريعة في البرازيل، وإنه وصل إلى ذروته.

وأكد رايان، أن الفرصة سانحة لوضع "كوفيد 19" في البرازيل تحت السيطرة، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأوضح مسؤول المنظمة، أن عدد الإصابات الجديدة استقر حاليا بين 40 و45 ألف إصابة يوميا، مضيفا أنه "لم يعد الفيروس يتضاعف بين السكان كما كان في السابق لذلك الزيادة ليست كبيرة".

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت أمس الخميس أن عدد المصابين بكورونا المستجد في البلاد تجاوز المليوني شخص.

وسجلت البرازيل 2 مليون و12 ألفا و151 شخصا، و76688 حالة وفاة، وأصبحت البرازيل ثاني دولة في العالم تتجاوز المليوني مصاب بالوباء بعد الولايات المتحدة، وهي الثانية عالميا في الوقت الحالي من حيث عدد الإصابات والوفيات.

ومنذ عدة أسابيع، تسجل السلطات البرازيلية أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كل يوم، كما لا تزال معدلات الوفيات اليومية مرتفعة أيضا.