اتحاد الكرة يوقف أحمد الشناوي ويغرمه 8 ملايين جنيه

قررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، إلزام أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بسداد 8 ملايين جنيه إلى نادي الزمالك، وإيقاف اللاعب لحين سداد المبلغ للنادي الأبيض.

جاء ذلك، بعد أن تقدمت إدارة نادي الزمالك بشكوى ضد الحارس، عقب حصوله على مقدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز، ورغم ذلك لم يعد الأموال التي حصل عليها للنادي الأبيض.

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