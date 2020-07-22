الاتفاق لـ"الوطن": أزارو لن يلعب في السعودية

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن عودة وليد أزارو بشكل رسمي للنادي الأهلي، بسبب عدم الوصول إلى حل في أزمته الأخيرة، خاصة بعدما طلب عدم خصم مستحقات من عقده عقب أزمة كورونا، وكذلك طلبه لزيادة أمواله للموافقة على الاستمرار.

وأعلن خالد الناصر الأمين العام لنادي الاتفاق، عبر "الوطن" عودة اللاعب رسميا للنادي الأهلي، مؤكدا عدم لعب أزارو من جديد في السعودية بناء على قرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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