حداد مرتقب في اليونان مع أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"

أعلنت السلطات اليونانية، حالة الحداد وتنكيس الأعلام، بعد غد الجمعة، حدادًا على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، تزامنًا مع إقامة أول صلاة جمعة بالمتحف بعد قرار التحويل، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الأن".

وسبق وكشفت رئاسة الشؤون الدينية التركية "ديانت"، عن تفاصيل الإجراءات المقرر اتخاذها لإقامة الصلاة في متحف "آيا صوفيًا" بعد تحويله لمسجد بقرار من مجلس الدولة، وإعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إقامة الصلاة للمرة الأولى في المعلم التاريخي الجمعة المقبل.

من جانبها، أدانت اليونان قرار تحويل "آيا صوفيا" من متحف إلى مسجد بأمر أردوغان، مقررة إعلان الحداد في عموم الدولة يوم 24 يوليو الحالي بالتزامن مع أول صلاة في المتحف.

ونقلت صحيفة "يني تشاج" التركية، عن بيان رئاسة الشؤون الدينية التركية، أنّه من المقرر أن تفتتح السلطات "آيا صوفيا"، أمام المصلين في 24 يوليو الحالي، على أن يستقبل المتحف 500 شخص بحد أقصى، كما يسمح بالصلاة الجماعية في الساحة الخارجية للمتحف، على أن يؤم رئيس الشؤون الدينية، علي أربا، شعائر الصلاة الأولى.

وكان مجلس الدولة التركي أقر في وقت سابق، تحويل معلم "آيا صوفيا" إلى مسجد، بمباركة من أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من مؤسسات ومنظمات دولية وروحية حول العالم، من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.