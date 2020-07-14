أردوغان: آيا صوفيا ليس كنيسة ومعارضو التحويل لمسجد أعداء للإسلام

زعم الرئيس التركي، ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، أن الجميع سعداء بتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، مشيرًا إلى أن آيا صوفيا تحول من متحف إلى مسجد، وليس من كنيسة إلى مسجد.

وأضاف أردوغان، بعد اجتماعه اليوم الثلاثاء مع مجلس الوزراء، أن هدف من يهاجمون قرار تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد ليس حماية التراث الثقافي، بل إيجاد غطاء للعداء التركي والإسلامي وفقا لموقع "تركيا الآن".

وتابع قائلًا: "نحن ليس لدينا نية للتخلي عن وجودنا الألفي في جغرافيتنا، وهيمتنا التي تقارب 60 عامًا في إسطنبول؛ لذا نحن من نتخذ قرارتنا المتعلقة بحرية وحقوق أمتنا، وخاصة في موضوع آيا صوفيا".

كان مجلس الدولة التركي أقر، يوم الجمعة الماضي، تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، بمباركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من المؤسسات والمنظمات الدولية والروحية حول العالم من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أدان قرار النظام التركي برئاسة أردوغان، بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، وذلك خلال جلسة لوزراء خارجية الاتحاد، أمس الأثنين، لمناقشة عدد من الملفات الملحة، في مقدمتها تعديات تركيا على سيادة دول المتوسط وتدخلاتها في الأزمة الليبية.