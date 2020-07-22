"جبر": 16 أغسطس آخر موعد لتقنين أوضاع وسائل الإعلام.. وندرس مد الفترة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ لجنة التراخيص ستعقد اجتماعًا لها يوم الإثنين المقبل "وسنطلب كل من يشملهم القانون بأن بتقدموا للمجلس لتقنين أوضاعهم" بحسب تعبيره.

وأوضح "جبر"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أنَّ اللجنة أعدّت النماذج الموجودة على الموقع الإلكتروني وتقديم كل التسهيلات.

وتابع: "سنبدأ إعادة تشكيل اللجنة من جديد، ونحتاج عددًا كبيرًا من الموظفين لهم خبرات معينة، وآخر موعد لتوفيق الأوضاع 16 أغسطس، لكن سندرس هل هناك ضرورة لمد الميعاد أم لا".