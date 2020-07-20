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"الأعلى للإعلام" يهنئ ماسبيرو بمرور 60 عاما على بدء البث في مصر

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أحمد البهنساوى
09:55 م | الإثنين 20 يوليو 2020
مبنى ماسبيرو

مبنى ماسبيرو

توجَّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص التهنئة للهيئة الوطنية للإعلام وجميع العاملين بماسبيرو، بمناسبة مرور 60 عاماً على انطلاق البث التليفزيونى بمصر.

وأكد المجلس في بيان له، أن ماسبيرو "هو قلب الإعلام النابض والذراع الطولى له، والمجلس على يقين بأن ماسبيرو يمتلك المقومات التى يستطيع بها استعادة دوره بقوة، وتحقيق التأثير المرجو والمنافسة الشريفة" بحسب البيان.

وتابع البيان "ويتمنى المجلس بهذه المناسبة أن يعود لماسبيرو القوة والريادة فى نشر الوعى بمصداقية وحرفية ومهنية وذلك من خلال عملية التطوير والتحديث لآليات العمل وتجويد المحتوى التى يشهدها ماسبيرو الآن".

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