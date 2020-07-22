وكيل رينو يعلن عن قائمة أسعار 2021 بزيادة 5 آلاف جنيه

أعلنت وكيل العلامة الفرنسية "رينو" لصناعة السيارات، عن قائمة الأسعار الجديدة الخاصة بسيارات رينو موديل عام 2021، والتي ارتفعت أسعارها بزيادة 5 آلاف جنيه عن السعر الخاص بعام 2020، وجاءت الأسعار كالآتي:

-رينو لوجان مانويل فئة أولي بـ 169 ألف جنيه.

-رينو لوجان مانيوال فئة ثانية بـ 183 ألف جنيه.

-رينو لوجان أوتوماتيك فئة ثالثة A/T-E1 بـ 193 ألف جنيه.

-رينو لوجان أوتوماتيك فئة رابعة A/T-E2 بـ 203 آلاف جنيه.

-رينو لوجان أوتوماتيك فئة رابعة A/T-E3 بـ 216 ألف جنيه.

-رينو لوجان أوتوماتيك فئة خامسة A/T-E3+ بـ 226 ألف جنيه.

كما أعلن الوكيل عن زيادة وصلت إلى 3500 جنيه على فئة لوجان المتوفر بها تقنية "NAV" ليصل سعرها إلى 229.500 جنيه.

وجاءت أسعار سيارة رينو "سانديرو" بقيمة 213 ألف جنيه، و"ستيب واي" وصلت إلى 239.500 جنيه، ووصلت قيمتها المالية في النسخة ذات تقنية "NAV" إلى 243 ألف جنيه.