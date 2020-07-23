"قتلاها على مرتين".. حكاية التخلص من "عجوز حدائق الأهرام" لسرقة 70 جنيها

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت بشأن واقعة قتل سيدة "عجوز"، داخل شقتها بمنطقة حدائق الأهرام، لسرقة 70 جنيها على يد عامل وزوجته، عن مفاجأة.

فأثناء مناقشة المتهم الرئيسي قال إنه قتل الضحية على مرتين، حيث توجه إلى الشقة بصحبة زوجته لتنفيذ جريمة سرقة، وعندما شاهدته الضحية ضربها بقطعة حديد على رأسها فسقطت على الأرض، واعتقد أنها ماتت، إلا أنه وبعد قرابة 20 دقيقة فوجئ بإفاقة المجنى عليها وحاولت الإمساك بيه فقام بكتم أنفاسها حتى تأكد من موتها، وعقب ارتكابهما للواقعة استوليا على "غويشة ذهبية.. وعُقد ذهبي.. ومبلغ 70 جنيها.

تحفظت أجهزة الأمن على المتهمين الاثنين، وتمت إحالتهما للجهات التحقيق التى قررت حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وشرحت تحريات وتحقيقات المباحث أن المتهم تخلص من الضحية بمساعدة زوجته، التى كانت تتردد عليها للقيام ببعض أعمال النظافة فى المنزل وقضاء بعد طلبات المجنى عليها نظرا لكبر سنها.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة ، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة الأهرام، بلاغا بالعثور على جثة "ربة منزل"، 82 عاما، بها آثار كدمات في أماكن متفرقة بالجسم.

بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبدأ رجال المباحث في تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة، وسؤال جيران الضحية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، 52 عاما، له معلومات جنائية، وزوجته ربه منزل، 43 عاما.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وذلك بسبب علمهما بامتلاك المجني عليها مصوغات ذهبية، فاتفق المتهم الأول مع زوجته على أن تتردد على المجني عليها بمنزلها بداعي مساعدتها، وإخبارها بأن زوجها يعمل لدى طبيب يمكنه علاجها من الآلام بقدمها.

وأضاف المتهمان، أن المتهمة الثانية، توجهت إلى منزل المجني عليها، ثم تبعها زوجها المتهم الأول، وأثناء ذلك باغت الضحية بالضرب على رأسها بقطعة حديدية ما أدى إلى سقوطها أرضاً، وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها، وقامت المتهمة الثانية بشل حركتها، فأوديا بحياتها، وقاما بالاستيلاء على (2 غويشة ذهبية وعُقد ذهبي ومبلغ 70 جنيها).. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.