في واقعة غريبة.. لص يسرق سيارة بداخلها سيدة و3 أبناء في الهرم

في واقعة هي الأغرب من نوعها في مصر، حيث سرق شخص سيارة متوقفة في شارع "اللبيني" في نطقة الهرم وليجد بداخلها سيدة وأبناءها.

وتوقفت سائق سيارة ملاكي ماركة "هيونداي"، فضية اللون، بالقرب من نفق فيصل في شارع اللبيني لشراء "علبة سجائر" من داخل أحد الأكشاك، وترك زوجته وأبناءه داخل السيارة، لتفاجأ السيدة وأبناءها بشاب في العقد الثالث من العمر يفتح باب السيارة ويدير محركها وينطلق فما كان منها هي وأولادها إلا الاستغاثة بالمارة الذين طاردوا السيارة ومعهم الزوج.

وتمكن الأهالي من تضييق الخناق عليه ليصطدم بثلاث سيارات بينهم سيارة قيادة شرطية، ونجحوا في القبض عليه وتقييده حيث وصفه الأهالي بأغبى لص في العالم، واتصلوا بالشرطة التي كانت في الطريق لمكان الواقعة.