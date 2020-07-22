علي ربيع يستعد لمسرحية "صباحية مباركة يا عريس" من إخراج أشرف عبدالباقي

أعلن الفنان علي ربيع، تقديمه مسرحية جديدة بعنوان "صباحية مباركة يا عريس"، من إخراج أشرف عبدالباقي، ومن المقرر عرضها على مسرح أحد الفنادق الخاصة بالقاهرة.

ونشر ربيع، صورة تجمعه بأبطال العرض، وعلق عليها قائلا: "ربنا يوفقنا إن شاء الله، نعمل لكم مسرحية جديدة جميلة بإذن الله، إخراج وإنتاج أستاذ أشرف عبدالباقي، بطولة الناس القمر اللي في الصورة، مسرحية صباحية مباركة يا عريس، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كمز".

ويشارك في بطولة المسرحية، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، وعدد من الفنانين الشباب.