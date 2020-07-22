شعبة الدواجن: الأسعار تراجعت 3 جنيهات للكيلو بسبب عيد الأضحى

شهدت أسعار الدواجن تراجعا بقيمة 3 جنيهات فيما استقرت أسعار البيض للشهر الثاني على التوالي دون تغير بالسوق المحلية، وأرجعت شعبة الدواجن بالغرف التجارية ذلك نتيجة تراجع الإقبال خلال تلك الفترة، حيث تراوحت الأسعار بين 24-26 جنيها للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن بجميع أصنافها تراجعت 3 جنيهات في سعر الكيلو للدواجن الحية، وأكد أن هناك عروضا كبيرة من جانب أصحاب المجازر، موضحا أن الإقبال على الدواجن الحية يتراجع عادة خلال تلك الفترة، أي قبيل عيد الأضحى و"صيام " العشر الأوائل من ذو الحجة واتجاه الناس إلى الادخار لشراء الأضحية.

وأضاف أن سعر الدواجن المغلفة والمصنعة محليا مستقرة دون زيادة، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن تعتمد على آليات العرض والطلب في السوق المحلى، وتابع: من الطبيعى أن تشهد انخفاضا في الأسعار في حال تراجع الطلب، خاصة أن هناك عدة عوامل لهذا التراجع منها غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف.

وذكر السيد أن سعر الكتكوت يؤثر على سعر الدواجن، حيث إن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعا ليباع بأسعار 6 - 8 جنيهات مقابل 11 جنيها في أوقات سابقة.

من ناحية أخرى أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار البيض استقرت، حيث تراوح سعر بيع الكرتونة "30 بيضة" بين 30 و32.5 جنيها.

وأرجع انخفاض أسعار البيض الى تراجع الاستهلاك وتخفيض أعداد المصطافين في المدن الساحلية وهو ما أدى الى انخفاض الطلب عليه.

وبحسب "السيد" فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار دجاجة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "دواجن التسمين البيضاء"، لافتا إلى أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج.

وقال إن هناك 125 مليون دجاجة سنويا "إنتاج بلدى"، كاشفا ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.

وفى السياق ذاته كشف رئيس شعبة الدواجن عن انتهاء نحو 60% من حصر أعداد الثروة الداجنة فى مصر للمزارع والمجازر، وأكد أن هذا الحصر يساعد الدولة على تحديد احتياجات الأسواق وتوجية الفائض للتصدير.