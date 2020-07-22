الحكم في طعون طلاب مدرسة "لطفي العشري" بكفر الشيخ 19 أغسطس

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، اليوم، فحص طعون تعليم الدفعة الثانية من الطعون القضائية، الخاصة بطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بكفر الشيخ، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل، للرد من قبل هيئة قضايا الدولة، وجلسة 19 أغسطس للحكم.

كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، أيدت قرار وزير التربية والتعليم، المتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019، لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي، عن طريق الأكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية، وتطابق أوراق الإجابات.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، في قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون، عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.