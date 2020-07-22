نحو 3 ملايين طفل يعانون من الفقر في ألمانيا

قال أمين عام مؤسسة رعاية الطفولة الألمانية هولجر هوفمان، إن نحو 2.8 مليون طفل ومراهق في البلاد يعانون من الفقر وهو ما يعادل 21.3% من إجمالي عدد الأطفال، وذلك حسب دراسة أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية.

وأضاف هوفمان -وفقًا للدراسة التي تم نشرها اليوم - "أن مكافحة فقر الأطفال تمثل أحد أكبر التحديات الاجتماعية في ألمانيا منذ سنوات، ومع ذلك لم يحدث تحسن يُذكر بل على العكس قد سجل زيادة".

وأوضح أمين عام مؤسسة رعاية الطفولة الألمانية، أن هذا التصنيف يشكل العائلات التي يقل دخلها عن 60% من متوسط دخل كافة الأسر في ألمانيا، والمراهقين الذين يشملهم الدعم الأساسي الحكومي عبر حصول عائلاتهم على المعونات والمساعدات الاجتماعية المعروفة في البلاد باسم "هارتس 4".

وأشار هوفمان، إلى أن الدراسة أوضحت أن مشكلة فقر الأطفال التي لم تُحل حتى الآن لها تداعيات بالغة الأثر على التنشئة والرفاهية والتعليم والفرص المستقبلية والعدالة الاجتماعية.

ووجه هوفمان، انتقاده للدولة الألمانية بسبب عدم أخذ التدابير الكافية لمساندة الأطفال المنحدرين من عائلات فقيرة تضررت بسبب التردي الاقتصادي جراء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبًا بإنشاء صندوق لمساندة الأطفال الفقراء وتلبية احتياجاتهم.