ألمانيا: الموجة الثانية من كورونا واقعية لكن يمكن تجنبها

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم، إن خطر حدوث موجة ثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا زال قائمًا إلا أنه يمكن تجنب حدوثها.

وأضاف شبان، أنه "يجب علينا محاولة منع حدوث العدوى خاصة في موسم الأجازات الذي نشهده حاليًا"، موضحًا أنه يمكن منع الموجة المتوقعة في الخريف أو الشتاء المقبل، مثلما نجحت بلاده في السيطرة على تفشي الفيروس سابقًا، وفقا لما ذكرته إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

ودعا الوزير الألماني، المواطنين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات الكبيرة، معربًا عن قلقه بعد رؤية مجموعات كبيرة من المصيفين الألمان بجزيرة "مالوركا" الإسبانية خلال نهاية الأسبوع، محذرًا من ارتفاع مخاطر العدوى بشكل كبير في الحفلات والتجمعات.

جدير بالذكر، أن وزير الصحة الألماني كان قد حذر الأسبوع الماضي من احتمال خطر حدوث موجة ثانية من تفشي كورونا المستجد في البلاد وذلك بعدما حققت أعداد الإصابات والوفيات استقرارًا ملحوظًا.