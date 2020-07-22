بعد طرح أسعار 2021.. مقارنة بين "هيونداي توسان" و"سيتروين C5"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن الأفضل من حيث التجهيزات والإمكانيات، وكثيرًا ما تقع المقارنات بين الكثير من العلامات التجارية والشركات المصنعة للسيارات، وخاصة الفئات السعرية للسيارات، ومنذ أيام أعلن وكيل سيارات "هيونداي" الكورية الجنوبية عن الأسعار الجديدة للسيارة "هيونداي توسان" والتي يتم تقديمها بـ9 فئات من التجهيزات داخل السوق المحلية.

وحسبما أعلن عنه الوكيل، ارتفعت أسعار هيونداي توسان" بزيادة 3 آلاف جنيه على كل فئة من فئاتها، مقارنة بأسعار عام 2020، وخلال السطور التالية مقارنة بين سيارتي "هيونداي توسان" و منافستها في فئة السيارات الرياضية متعددة الغستخدامات الـSUV "سيتروين C5" .

هيونداي توسان

-تأتي السيارة بخيارين من المحركات الأول رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 130 حصانا، عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، أما الخيار الثاني فهو محرك مزود بشاحن تيربو، يبلغ قوته 175 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

-تأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات ما عدا أعلى فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات.

-تاتي السيارة بأبعاد( طولها 4.47 مترًا، وعرضها 1.85 مترًا، وارتفاعها 1.66 مترًا، كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.67 مترًا).

-تبلغ سعة خزان الوقود للسيارة إلى 62 لترا.

-تبلغ مساحة التخزين الخلفية "صندوق السيارة" حوالي 488 لترا.

-تأتي السيارة بعدة عوامل للأمان منها (تحذير عدم ربط أحزمة الأمان – جهاز تحذير المسافة الخلفية - نظام منع إدارة المحرك – عدد 2 وسائد هواء – مكابح مضادة للانغلاق – توزيع إلكتروني للمكابح إضاءة تحذيرية للوقوف المفاجئ).

سيتروين C5

-تأتي السيارة بمحرك 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني يولد 165 حصانا، و240 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

-تأتي السيارة بأبعاد (طولها 4.5 متر، وعرضها 1.86 متر، وارتفاعها 1.689 متر، كما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2730 مم).

-تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/س.

-تتحرك السيارة من الثبات وحتى 100كم، خلال 9.9 ثانية.

-تستهلك السيارة في المتوسط 6.3 لتر لكل 100 كم.

-تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة إلى حوالي لتر.

-تأتي السيارة بعدة وسائل للأمان منها (6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA، التنبيه في حالة الخروج عن المسار، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام رصد النقاط العمياء مستشعرات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي).