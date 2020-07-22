الأسيران غنيمات وشحادة يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

علق الأسير فادي غنيمات "40 عاما"، من بلدة صوريف في الخليل، والأسير عدي شحادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، إضرابهما المفتوح عن الطعام، وذلك باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، اليوم، إلى أن الأسير غنيمات مضرب عن الطعام منذ 29 يوما، وأن الاسير شحادة استمر إضرابه لمدة (30) يوماً.

وقضى الاتفاق مع الأسير غنيمات بأن يتم إصدار أمر إداري جديد لمدة 4 شهور غير الأمر الإداري الحالي يكون "جوهرياً" أي الأخير.

وأوضح نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير غنيمات، في تاريخ الـ 28 من سبتمبر 2019، وقد أصدرت بحقه 3 أوامر اعتقال إداري، علماً أنه أب لأربع بنات، وهو نجل الأسير إبراهيم عبدالله غنيمات، المحكوم بالسّجن المؤبد المكرر مرتين.

وأشار النادي إلى أن الأسير شحادة "24 عاماً"، اُعتقل في تاريخ 21 نوفمبر 2019، وقد صدر بحقه 3 أوامر اعتقال إداري، وعلق إضرابه عقب اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.