مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الدقهلية "لامس ماتور مياه"

لقي طفل مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم، صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بجوار محرك رفع مياه الشرب بقرية "برمبال القديمة"، التابعه لمركز منية النصر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية "برمبال القديمة" التابعة للمركز بمصرع طفل صعقا بالكهرباء.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد ماهر أبو المعاطي، 10 سنة، حيث كان يلهو بالمنزل بجوار ماتور المياه فصعقته الكهرباء وتوفي في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.