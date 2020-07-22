مسلحون يخطفون 4 عمال صينيين..ويقتلون شرطيا في جنوبي نيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا، اليوم، أن مسلحين مجهولين، خطفوا 4 عمال صينيين من محجر في جنوبي نيجيريا، وقتلوا شرطيا كان يحرسهم بالرصاص.

وعمليات الخطف للحصول على فدية شائعة في جنوبي نيجيريا، حيث يتم استهداف الأجانب والمواطنين بانتظام، وفقا لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة ولاية كروس ريفر"، أيرين أوجبو، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "أستطيع أن اؤكد أن أربعة عمال صينيين خطفوا الليلة الماضية بأيدي مسلحين مجهولين".

وأضافت أوجبو، أن رقيب شرطة يحرس العمال الأجانب قتل برصاص المهاجمين، مشيرة إلى أن الشرطة باشرت عملية للبحث عن الخاطفين

ولم تحدد الشرطة على الفور سبب الخطف، فيما قال الزعيم المحلي دومينيك أكبان، إن 6 مهاجمين مسلحين ببنادق كلاشينكوف دهموا المحجر.

وصرح أكبان، لـ"فرانس برس": "أطلقوا النار في الهواء بينما استهدف أحدهم الشرطي وقتله وأخذ سلاحه قبل التوجه إلى (العمال) الصينيين".

ويتم غالباً الإفراج عن ضحايا الخطف بعد دفع فدية، ونادرا ما تؤكد الشرطة دفع فديات لتحرير المخطوفين.