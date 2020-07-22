يوسف الحسيني: "محمد الغازي" وأرطغرل روجا بأن الوطن حفنة من تراب عفن

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إن أمر تركيا ليس بالغريب، وما تقوم به من احتضان عددا من الخونة، الذين دائما ما يدعون بأن الدولة ما هي إلا حفنة من التراب العفن، وهي السياسة التي تتبعها تركيا منذ عصر المؤسس أرطغرل ومحمد الفاتح، الذي لقب بـ"محمد الغازي".

وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه بالرغم مما تقوم به تلك الدول، غير أن مصر تستكمل استحقاقاتها الانتخابية، ولم يغمض لها جفن أو تتوقف لها ماكينة لمحاربة البطالة بين المواطنين، موضحا أن مجلس الشيوخ، شهد قبل انتخاب أعضاءه، توافق كبير بين الأحزاب، ما أدى إلى تكوين قائمة وطنية لهم حملت اسم "من أجل مصر".

وأكد أن 60% من مصر، يحظى بهم فئة الشباب، الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع، ويختاروا ممثلي المجلس فور الإعلان عن موعد الانتخاب، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ، معني باستشارات الرئيس التي يرتأي ضرورة إرسالها إلى مجلس النواب، كما سيتم افتاء مجلس النواب، وأخذ الرأي العلمي والقانوني من قبل مجلس الشيوخ.