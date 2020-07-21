يوسف الحسيني: تحالف القائمة الوطنية سيكون ديناميكيا وأكثر تعددية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يتابع الوضع السياسي عن كثب خلال الفترة الماضية، ويقرأ كثيرًا قدر الإمكان حتى يكون استثمر وقته جيدًا.

وأضاف الحسيني خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج " كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أنه انضم إلى حزب مستقبل الوطن بسبب خلفيته السياسية حيث إنه ينحدر من عائلة سياسية،مشيرا إلى أن الحزب يعمل على التفاعل مع نبض الشارع المصري.

وتابع، أنه ذا أيدولوجية يسارية، وبالرغم من ذلك انضم إلى حزب مستقبل وطن، مفسرًا ذلك بحدوث تغير أيدولوجي كبير، حيث إن الحزب السياسي قد يتضمن الكثير من الأيدولوجيات بداخله كما أن اليسار خرجت منه عدة مدارس منها الديموقراطية الاجتماعية.

وأوضح: "الصين مثلًا يحكمها الحزب الشيوعي لكن الرأسمال يتطور فيها بشكل مذهل، وحزب مستقبل وطن قد يكون حالة جامعة للكثير من الأيدولوجيات لمساعدة البلاد على التقدم وفي نفس الوقت على أرضية وطنية".

وحول القائمة الوطنية من أجل مصر التي شكلها الحزب مع بقية الأحزاب لدخول انتخابات مجلس الشيوخ وأصبح الحسيني متحدثًا باسمها، قال: "معايير تقسيم المقاعد كانت بسيطة وسهلة وموضوعية، والأحزاب على حسب قدراتها في الشارع ومن ثم فإنها تستطيع خلق الأمانات الخاصة بها، والمعيار الثاني هو تفاعل الحزب مع الشارع، وكان الأمر صعبًا لأننا نعمل في مسار سياسي والكل يرى نفسه الأفضل ويطلب الكراسي الأكثر في مجلس الشيوخ وفي نهاية المطاف وصلنا إلى التوافق".

وأشار، إلى أن هذا التحالف سيكون انتخابيًا فقط، حيث سيكون كل حزب حرًا في التعامل داخل مجلس الشيوخ وفقًا لأيدولوجيته.

وأكد الحسيني، أن التحالف الوطني لقائمة من أجل مصر الانتخابية قادر على تحريك المياه الراكدة، وخلق حالة من التعددية فى الآراء، فوجود 11 حزب بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب، سيخلق شكل ديناميكي وتعددي: "وبالتالي سيضم المشهد أراء كثيرة جدًا.. نحن أمام مهمة صعبة لكن وصلنا لتوافق".