لوزا يشارك في حدث التعاون لمواجهة الجريمة بأفريقيا في ظل كورونا

ألقى السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم، كلمة مصر، نيابة عن سامح شكري وزير الخارجية، في الحدث الوزاري رفيع المستوى عن "التعاون الإقليمي فى مواجهة الجريمة المنظمة في أفريقيا في ظل جائحة كورونا"، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وأشار لوزا، إلى التحدي الذي تمثله الجريمة المنظمة على المجتمعات الأفريقية وتأثيرها السلبي على الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي تفاقم عقب تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما استدعى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأفريقية من خلال الآليات القائمة وانتهاج مقاربات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأكد لوزا، على الدور الأساسي الذي يلعبه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة هذه التحديات.

واستعرض السفير لوزا، الارتباط الوثيق بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وأهمية بناء القدرات كأحد الأعمدة الرئيسية لتعزيز دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة الجريمة المنظمة، وضرورة تكييف أنشطة المكتب مع التحديات الجديدة التي نشأت عقب أزمة جائحة كورونا المستجد.

ورحب نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بمبادرة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الخاصة ببلورة استراتيجية للمكتب في أفريقيا، معرباً عن تطلع مصر لأن يمثل تنفيذ الإستراتيجية أساس قوى للتعاون الأفريقي لمواجهة الجريمة المنظمة.