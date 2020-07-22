الإصلاح الإداري: نعمل على رفع كفاءة الموظفين قبل نقلهم للعاصمة الجديدة

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، إن القيادة السياسية حاليا، تعمل بتركيز في الانتقال إلى العاصمة الإدارية، عبر رفع كفاءة الموظفين الحكوميين في دواوين الوزارت، وتدريبهم بأحدث البرامج التدريبية العالمية، وسيتم البدء في التدريب الثاني للموظفين بعد عيد الأضحي المقبل.

وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه سيتم نقل الوزراء ودواوين الوزرارت، ومجلس الوزراء، مع عدم نقل أيا من الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين، مع تجهيز تلك المباني، بأحدث منظومة إلكترونية عالمية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على سعيه لخلق بيئة عمل جديدة للمواطنين، من أجل تسهيل إنهاء الأوراق الحكومية عليهم.

وأكد أن كل موظف أصبح لديه ملف إلكتروني، به كل المعلومات الخاصة به، بما فيها التدريبات التي تلقاها وتقيمه الأخير من مقر عمله، مشيرا إلى أن العمل بعد كورونا، سيختلف تماما عما بعد كورونا، حيث ستلجأ الكثير من الشركات، إلى الاستغناء عن مقرات عدة لها، بينما سيعمل موظفيها من منازلهم، لتوفير في المساحات والمواصلات والبنية الأساسية، ولتقليل نسب التلوث.

وتابع: "المقرات الحكومية صعب تشتغل دلوقتي عن طريق العمل عن بعد، وبعد دمج وزارة السياحة مع الأثار، وجدت القيادة السياسية وجود عدد كبير من الموظفين، لكن الرئيس أكد على أنه لن يمس أيا من الموظفين أو يضر في عمله".