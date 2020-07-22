مستشار رئيس الوزراء: نسعى لميكنة العمليات الحكومية تسهيلا على المواطنين

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، إن الدولة تهتم بالموارد البشرية والتي عانت من إهمال تطويرهم وتدريبهم لفترات طويلة، حتى باتت قدرات الموظفين ليست على المستوى المطلوب لإحداث طفرة في الجهاز الإداري بشكل حديث.

وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ما يحدث حاليا هو إصلاح النظام والميراث القائم منذ ما يقرب من 50 عاما، كما سيتم ميكنة العمليات الحكومية لتسهيل حياة المواطنين في استخراج أوراقهم الحكومية، موضحا أن القيادة السياسية الحالية قد وضعت الإصلاح الإداري كمهمة أولية قصوى، وفي ذلك الإطار تم إصدار قانون الخدمة المدنية والذي غير مفهوم "الموظف الحكومي" للعمل والإنتاج، كما وضع معايير لقياس وتقييم أداء الموظفين، وأصبح حاليا لدينا موظف لكل 15 مواطنا.

وأكد أن بعض الجهات السيادية مع وزارة الاتصالات قامت بتدشين برامج متكامله لإحداث ميكنة متكاملة وحكومة إلكترونية قوية بقاعدة بيانات كاملة لكل المعاملات الحكومية لتسهيل العمليات الإجرائية، مشيرا إلى أنه قد تم وضع خطة لتطوير الكفاءات البشرية الموجودة في الحكومة، حيث تم البدء بالعمل في العاصمة الإدارية، عبر إجراء تقييم شامل لـ61 ألف موظف في اللغة العربية والإنجليزية، وتم الوقوف على نواقص كل موظف منهم لتطويرها مستقبلا.

وتابع: "قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيتم طرح عدد كبير من الخدمات التي ستكون إلكترونية دون ذهاب المواطن إلى الجهات الحكومية، بمنظومة إلكترونية جديدة لن تتعامل مع البشر، وهو ده المستقبل".