فيديو.. رابح صقر يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد
كتب:
ياسمين محمود
09:48 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
يضع المطرب رابح صقر، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد "رابح 2020".
ونشر رابح، عبر إنستجرام، فيديو له من داخل الاستوديو، وهو يضع اللمسات الأخيرة على الألبوم المقرر طرحه 8 أغسطس.
وكان المطرب رابح صقر، أعلن عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، موعد طرحه ألبومه الجديد "صقر2020"، حيث اختار يوم 8 أغسطس المقبل.
من تحضيرات صباح اليوم لـ ألبوم #Rabeh2020 https://t.co/QPPd4pJfE3 pic.twitter.com/Hb9AemiWFV— Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) July 22, 2020
كما أعلن "صقر"، مسابقة لجمهوره وهي اختيار أفضل تصميم لبوستر الألبوم، الذي سيعلن نتيجتها آخر الشهر الحالي.