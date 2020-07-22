فيديو.. رابح صقر يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد

يضع المطرب رابح صقر، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد "رابح 2020".

ونشر رابح، عبر إنستجرام، فيديو له من داخل الاستوديو، وهو يضع اللمسات الأخيرة على الألبوم المقرر طرحه 8 أغسطس.

وكان المطرب رابح صقر، أعلن عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، موعد طرحه ألبومه الجديد "صقر2020"، حيث اختار يوم 8 أغسطس المقبل.

كما أعلن "صقر"، مسابقة لجمهوره وهي اختيار أفضل تصميم لبوستر الألبوم، الذي سيعلن نتيجتها آخر الشهر الحالي.