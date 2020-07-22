بحرية الجيش الليبي تحذر تركيا من الاقتراب من سواحل البلاد

حذرت بحرية الجيش الوطني الليبي، تركيا من الاقتراب من سواحل البلاد، وقالت "لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وقال مدير التوجيه المعنوي لبحرية الجيش الوطني الليبي، في كلمة، "قادرون على استهداف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".

وأوضحت بحرية الجيش الوطني الليبي: "سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية"

المسماري: تم تطوير جميع أسلحة الجيش الوطني الليبي مؤخراً

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه تم تطوير جميع أسلحة الجيش الوطني الليبي مؤخراً من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية

وأوضح اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي، أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة الفترة الماضية.

وأضاف المسماري، إن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأشار اللواء المسماري، إلى أن الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات.

وأوضح المتحدث العسكري الليبي، إلى أنه لايمكن وقف العمليات ضد المجموعات الإرهابية.

وتابع اللواء المسماري قائلا: "احترمنا المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتزمنا بها منذ الشهر الماضي".

وأكد المتحدث الليبي، أن هدف الجيش الوطني الليبي كان دائماً تثبيت الأمن في كل ربوع الوطن.