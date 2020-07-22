المرصد السوري: تركيا جلبت 16 ألف مرتزق إلى ليبيا لدعم "الوفاق"

حذر الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر، من مغبة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي، وأبدى استعداده للتصدي، ودحر الميليشيات المدعومة من تركيا، في ظل تحركاتها العسكرية، قرب مدينة سرت الاستراتيجية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وتشهد "سرت" الواقعة على الساحل، تحركات عسكرية مكثفة على الأرض، استعدادا لمعركة كبرى مرتقبة، فيما تواصل تركيا إلى جانب قطر الحشد الميليشيات لدعم الوفاق.

وحسب التقرير، أكد المرصد السوري أن تركيا أرسلت ما يزيد على 16 ألف مرتزق إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق، كما تم الكشف عن عزم تركيا الاستعانة بقطر لجلب "مرتزقة صوماليين" للسيطرة على الموارد الاقتصادية وتحديدا منطقة "الهلال النفطي".