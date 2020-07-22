المسماري: أكثر من ألف مرتزق سوري هربوا من صبراتة وصرمان إلى أوروبا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن أكثر من ألف مرتزق سوري من الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا، هربوا من صبراتة وصرمان إلى أوروبا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن تركيا فتحت خطاً بحرياً للهجرة غير الشرعية من غرب ليبيا إلى إيطاليا.

وقال المسماري، إنه تم تطوير جميع أسلحة الجيش الوطني الليبي مؤخراً من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية

وأوضح اللواء المسماري، أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة الفترة الماضية، وأضاف اللواء المسماري، إن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وأشار اللواء المسماري، إلى أن الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات.

وأوضح المتحدث العسكري الليبي، إلى أنه لايمكن وقف العمليات ضد المجموعات الإرهابية.

وتابع اللواء المسماري قائلا: "احترمنا المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتزمنا بها منذ الشهر الماضي".

وأكد المتحدث الليبي، أن هدف الجيش الوطني الليبي كان دائماً تثبيت الأمن في كافة ربوع الوطن.

وحذرت بحرية الجيش الوطني الليبي، تركيا من الاقتراب من سواحل البلاد، وقالت "لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا".

وقال مدير التوجيه المعنوي لبحرية الجيش الوطني الليبي، في كلمة، "قادرون على استهداف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".

وأوضحت بحرية الجيش الوطني الليبي: "سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".