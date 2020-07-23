وزير ري سابق: تصريحات إثيوبيا عدائية ومستفزة

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن المطالب المصرية والسودانية بخصوص ملف مفاوضات السد الإثيوبي، أن تكون المفاوضات مختصة فقط بالسد وتوليد الكهرباء وقواعد الملء والتشغيل وأن تشمل بندًا يسمح بفض المنازعات بتطبيق القانون الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on e"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن الجزء الخاص بالمحاصصة الذي كانت تستغله إثيوبيا لقطع المفاوضات، ليس مكانه في هذا الاتفاق لكن مكانه في اتفاق آخر يلي هذا الاتفاق لتنظيم استغلال النهر للدول الثلاثة وتعظيم الفائدة.

وتابع: "إذا مطالبات إثيوبيا بمشاريع مستقبلية أو بأي حصة مائية ليس مكانها مفاوضات السد".

وأردف: "لو احترمت إثيوبيا تعهداتها للاتحاد الإفريقي، فإن جهود الاتحاد ستنتهي خلال أسبوعين بشأن قواعد الملء والتشغيل وآليات فض المنازعات، وإثيوبيا دائمًا تظهر أنها ليست مستعدة للمفاوضات كما أن تصريحاتها عدائية ومستفزة".