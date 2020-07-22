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تقرأ غدا.. الخارجية: "القمة المصغرة" أكدت ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول السد الإثيوبي

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الوطن
08:29 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
تقرأ غدا.. الخارجية: "القمة المصغرة" أكدت ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول السد الإثيوبي

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الخميس، تفاصيل القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول السد الإثيوبي، وتأكيدها على ضرورة التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملئه وتشغيله.

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