تقرأ غدا.. الخارجية: "القمة المصغرة" أكدت ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول السد الإثيوبي

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الخميس، تفاصيل القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول السد الإثيوبي، وتأكيدها على ضرورة التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملئه وتشغيله.

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وفي الرياضة: عزل لاعبي الزمالك في غرف منفردة بمعسكر برج العرب، الأهلي يجدد تحذير لاعبيه من التجمعات.. و"فايلر" يخفف الأحمال البدنية.