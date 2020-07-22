خبير جيولوجي يصدم الإثيوبيين بشأن السد: لا كهرباء ولا استثمار زراعي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن نتائج اجتماع القمة الرئاسية بالاتحاد الأفريقي، بشأن السد الإثيوبي مبشرة، موضحًا أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بالاحتفال بالمرحلة الأولى لملء السد، تتناقض قرارات القمتين ومجلس الأمن.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن البوابات الصغرى للسد، ليست لها قيمة وقت الفيضان، ويزيد متوسط المياه التي تدخل منها إلى 700 مليون متر مكعب يوميا، مؤكدًا أن إعلان إثيوبيا أنها بدأت مرحلة الملء، يعني أنها تستبق الأحداث وتنوي غلق البوابات في أكتوبر.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أنه حال عدم التوصل إلى الاتفاق على إثيوبيا فتح البوابات خلال أكتوبر المقبل لإخراج 5 مليارات متر مكعب مياه كونه سيكون ملء بقرار أحادي، مطالبا بتقديم مصر احتجاج رسمي لدى الاتحاد الأفريقي بشأن تصريحات إثيوبيا بشأن ملء السد

وتابع: "نحن نرفض تخزين ولو مليار متر مكعب مياه دون اتفاق، إثيوبيا لن تستفد من السد في الزراعة إلا بمساحة 200 ألف فدان، فضلا عن إلغائها 5 توربينات من السد لعدم جدواها اقتصاديا"، موضحًا أن إثيوبيا تستهدف استغلال السد في توليد الكهرباء.

وتساءل: "رئيس وزراء إثيوبيا قال إن 50 مليون إثيوبي ليس لديهم كهرباء ونحن معترفون بذلك، لكنه أكد أن كهرباء السد ستصدر للدول المجاورة، إذن ماذا سيستفيد المواطن الإثيوبي؟، في النهاية الشعب الإثيوبي لن يجد كهرباء ولا استثمار زراعي ولا مياه شرب من السد ثم سيصدم أن السد مجرد منتزه أو بحيرة للصيد"، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع تصدير الكهرباء دون الاعتماد على مصر كونها الدولة المؤهلة بالمنطقة للقيام بعملية التصدير.