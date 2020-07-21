عضو بلجنة تفاوض "السد الأثيوبي" يشرح سبب نقص المياه في السودان

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عند السد الأثيوبي، إن السد عبارة عن منتصف وجانبين، ارتفاع الحائط الموجود في منطقة المنتصف 60 مترًا، أما على الجوانب أكبر من ذلك بكثير، كما أن هناك أربعة أنفاق موجودة في "أوطى منسوب في السد" لإخراج المياه، على حد قوله، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وعن التصريحات التي تّداولت الفترة الأخيرة عن بدء ملء السد من عدمه، أضاف "الظواهري"، أنه حدث الفترة الماضية سقوط كميات كثيرة من المياه زدات عن طاقة الأنفاق، فهناك أربعة أنفاق، اثنين منهما من الخرسانة وتم غلقهما تمامًا لأنهما لا يتحملان ضغطا أكثر من 45 مترا، ومنسوب المياه الواردة الفترة الأخيرة تخطى 45 مترا أمام السد، أما النفقان الآخران فيتحملان ضغطا حتى 70 مترًا، وبالتالي هناك نفقان فقط مفتوحان.

وأكد عضو لجنة التفاوض عند السد الأثيوبي، أن النفقين يخرجان 250 مليون متر مكعب في اليوم من المياه، ولكن تم غلق واحد الأيام الماضية، والآخر المفتوح آخر أول أمس فقط 90 مليون متر مكعب من المياه، وهذا سبب خروج محطات كثيرة للمياه الشرب في السودان من الخدمة، وقامت السلطات السودانية على وجه السرعة بإطلاق كمية من المياه الموجودة في السدود السودانية، وما زال نفق من الأنفاق في السد الأثيوبي يعمل والمياه ترتفع.

وأوضح أن منسوب المياه قارب أن يتخطى ارتفاع منطقة المنتصف، وبعدها ستندفع المياه، "المياه كده هتعدي منسوب الـ 60 متر، وربما ترتفع قليلًا عنه لتصل لـ 65 مترا أو أكثر، كل ده مياه تعدي من فوق منطقة المنتصف، وهذا لا يعني أن إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة، ولكن ده يُسمى تخزين وهذه تصرفات طبيعية".

وقاطعة الإعلامي عمرو أديب، بأنه يفهم ما يذكره ولكن المواطنين لا يهمهم هذه الأمور كثيرًا ولا يّفهمون في تلك الأمور الفنية، وما يهمهم فقط هو معرفة هل تم بدء ملء السد أم لا، فرد الظواهري: "المياه ما زالت تتحرك، ولكن إثيوبيا خاطبت الداخل أنها بدأت في تخزين وملء السد، ثم خاطبت الخارج أنها لا تملأ حتى لا تحدث مشاكل في التفاوض، لحد الآن هناك مياه تتخزن خلف السد الأثيوبي، أما الملء من عدمه فهذا سيتضح قريبًا".

وتابع: "هناك تخزين، مقدرش أقول أنها بدأت الملء بشكل رسمي".