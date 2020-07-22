مستندات.. 203 ملايين جنيه خسائر النشاط الرياضي في ميزانية الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، جمعية عمومية يومي 26 و27 يوليو الجاري، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للنادي وباقي جدول الأعمال بها.

ووضع مجلس إدارة القلعة البيضاء، شروطا أمام أعضاء الجمعية العمومية من أجل إنجاحها، حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية، والخروج من باب حمام السباحة، وذلك بحسب تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

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