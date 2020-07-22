يارا تعلن استعدادها لعمل غنائي جديد

نشرت المطربة يارا، صورة لها داخل الاستوديو، أثناء تسجيلها أغنية جديدة، من المقرر إطلاقها خلال أيام

وظهرت يارا، عبر تويتر، أثناء تواجدها داخل الاستوديو، واتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية لها، أثناء التسجيل، وعلقت قائلة: "وقت التسجيل مع أحلى ناس".

يارا طرحت مؤخرا عبر قناتها الخاصة بـ"يوتيوب"، أغنيتها الجديدة "الهروب"، من كلمات مجد وألحان صمت.

كما طرحت 3 أغانِ، هي "ما خطر البال"، من كلمات أحمد بن فارس، وألحان أسامة العطار، وتوزيع هشام السكران، و"حبيبي يا"، من كلمات أسايل، وألحان البحر، وتوزيع حاتم منصور، و"سيد إحساسي"، من كلمات السحاب، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.