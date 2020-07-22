الولايات المتحدة: 63 ألف إصابة جديدة بكورونا و1000 حالة وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، 1074 حالة وفاة، و63 ألفا و28 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الأمريكي للحد من الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات بلغ 3 ملايين و882 ألفا و167 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 141 ألفا و167 حالة وفاة.

وأشار موقع "بريس إنسايدر" الأمريكي، إلى أن نسبة الارتفاع الحالية في إصابات كورونا المستجد تضع الولايات المتحدة على مسار تسجيل مليون إصابة خلال نحو أسبوعين، موضحا أنه منذ تسجيل أول حالة إصابة يوم 21 يناير الماضي تجاوزت الولايات المتحدة أول مليون إصابة بعد 99 يوما، ثم بلغت 2 مليون إصابة بعد 43 يوما، ثم بعد 28 يوما، وفي 8 يوليو الجاري، بلغت الإصابات 3 ملايين، وحاليا هناك أقل من 120 ألف حالة؛ لتجاوز خط 4 مليون إصابة.

وأوضح الموقع، أن بعض الولايات سجلت أعداد قياسية للإصابات الجديدة مع تصدر ولاية كاليفورنيا إجمالي الإصابات في البلاد بأكثر من 400 ألف حالة بعدما كانت نيويورك هي الأولى.

وأضاف الموقع، أن المزيد من حكام المدن والولايات يُلزمون السكان بارتداء الأقنعة الطبية خارج المنزل، فيما تراجعت 27 ولاية عن قرارات إعادة فتح الأعمال التجارية وتسيير الأعمال وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بعد عودة انفلات تفشي الفيروس مرة أخرى.

عمدة واشنطن تُلزم سكان العاصمة بارتداء القناع الطبي بمجرد الخروج من المنزل

ووقعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر، اليوم، أمرا تنفيذيا جديدا يُلزم سكان المدينة ارتداء الأقنعة الطبية أثناء التواجد في أي مكان خارج المنزل، ضمن خطة مكافحة المدينة لتزايد أعداد الإصابات بكورونا المستجد.

وقالت باوزر، في بيان صحفي، إنه بمجرد الخروج من المنزل ينبغي على السكان ارتداء قناع طبي في الحال، سواء كان أثناء انتظار الحافلة أو طلب وجبة من المطعم أو أثناء التواجد في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وحذرت المسؤولة الأمريكية، من أن الأمر التنفيذي يحتوي على بنود تضمن إنفاذ قاعدة ارتداء الأقنعة الطبية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول كيفية ضمان التزام المواطنين، وأوضحت أن الأمر التنفيذي يستثنى البالغون أثناء تناول الطعام أو الشراب، وكذلك الأطفال أقل من سن 3 أعوام.

وشهدت العاصمة الأمريكية "واشنطن"، ارتفاعا في أعداد الإصابات مع توجهها إلى إعادة فتح الأعمال التجارية، وفي الوقت نفسه سجلت واشنطن وولايتا "ميرلاند" و"فرجينيا" المجاورتين اليوم أكبر عدد من الإصابات منذ بداية يونيو الماضي.

وسجلت العاصمة واشنطن فقط، اليوم، 102 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الحالات فيها إلى 11 ألفا و529 إصابة.