إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 4 ملايين حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع عدد مصابي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل الولايات المتحدة إلى 3 ملايين و858 ألفا و686 شخصا.

وأضافت الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة الناجمة من جراء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغت حتى الآن 141 ألفاً و426 شخصاً، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكانت "جونز هوبكنز" أعلنت أمس الاثنين، أن عدد مصابي كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و794 ألفاً و355 شخصا.