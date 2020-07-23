9 أيام إجازات رسمية متبقية خلال 2020 للعاملين حكومي وخاص.. تعرف عليها

حددت القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالقطاعات الثلاثة الحكومي والعام والأعمال العام، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، أحقية حصولهم على إجازات رسمية بأجر، ويتبقى للعاملين بهذه القطاعات حتى اليوم، 9 أيام يحصلون فيها على إجازات مدفوعة الأجر لمناسبات وطنية ودينية خلال هذا العام.

وفسّرت اللائحة التنفيذية للقوانين، معنى عبارة "إجازة بأجر مدفوع"، بأن يحصل العامل على الإجازة دون خصم قيمة هذه الأيام من راتبه الشهري.

وألزم قانون الخدمة المدنية، الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات ، كما ألزم قانون العمل رقم 12، أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنحها للعاملين مساواة بأقرانهم بالقطاع الحكومي.

«الوطن» بمناسبة حلول ذكرى ثورة يوليو 1952، اليوم، تنشر الأيام التسعة الباقية من الإجازات التي سيحصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص ابتداء من اليوم وحتى نهاية العام الميلادي الجاري كما يلي:

الخميس 23 يوليو - عيد الثورة

الخميس 30 يوليو - وقفة عيد الأضحى

الجمعة والسبت والأحد والاثنين 31 يوليه، و1و 2 و3 أغسطس: إجازات عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الحكومي و3 أيام فقط للقطاع الخاص.

الخميس 20 أغسطس - الاحتفال برأس السنة الهجرية.

الخميس 8 أكتوبر بدلا من الثلاثاء 6 أكتوير عيد القوات المسلحة وانتصارات السادس من أكتوبر 1973.

الخميس 29 أكتوبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف