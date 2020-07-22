نقابة الأشراف: ثورة 23 يوليو ضربت نموذجا فريدا في تلاحم الشعب وجيشه

قدمت نقابة الأشراف، على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أسمى التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، في الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، التي نحيا اليوم في ظل ثمارها الشاهدة على أن الشعب المصري العظيم لا يستسلم ولا يرضخ وقادر على مواجهة أعتى التحديات بتماسك شعبه وجيشه وتلاحمهما خلف القيادة السياسية.

وقالت النقابة في بيانها اليوم، إن ثورة يوليو أحدثت تغييراً جذرياً في بنية المجتمع المصري، وانتصرت للفقراء والمهمشين، ضاربة نموذجاً فريداً يحتدى به إلى اليوم فى التلاحم بين الشعب وقواته الباسلة وجنوده الشرفاء المخلصين، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدة بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة كل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار على كافة الجبهات والأصعدة.

وجددت نقابة الأشراف تفويضها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمها للقوات المسلحة، بعد تفويض البرلمان المصري لها، في مواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها السيسي على عاتقه، مسؤولية قيادة هذا الوطن، شاهدة على أنه خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، داعية الله عزوجل أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها وجيشها ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وأن يوفقهم إلى تجاوز التحديات الراهنة.