خطوة بخطوة.. تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية بجامعة المنصورة

تبدأ جامعة المنصورة في فتح موقع اختبارات القدرات من يوم 8 أغسطس القادم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الجامعي 2020/ 2021

وتجري الجامعة اختبارات القدرات في 3 كليات هي "الفنون الجميلة" و"التربية الرياضية" و"التربية النوعية بالمنصورة، شعبة التربية الفنية والتربية الموسيقية وشعبة المسرح".

وترصد "الوطن" نظام الاختبارات وكيفية التسجيل والمحافظات المحدد لها عمل الاختبارات.

كلية الفنون الجميلة:

اختبار الفنون لطلاب العلمي والأدبي

اختبار العمارة لطلاب علمي رياضة فقط

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظات :

الدقهلية- دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء- جنوب سيناء- السويس- كفر الشيخ - الغربية- المنوفية

مقر الاختبار: كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، العنوان: داخل الحرم الجامعي لجامعة المنصورة بجوار المدينة الجامعية للبنين "الأمل".

كلية التربية الرياضية: طلاب العلمي والأدبي

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظات:

الدقهلية ( بنين- بنات) - دمياط (بنات) فقط

مقر الاختبار: كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

العنوان: داخل الحرم الجامعي لجامعة المنصورة

كلية التربية النوعية بالمنصورة: طلاب العلمي والأدبي

(شعبة التربية الفنية والتربية الموسيقية وشعبة المسرح)

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظات :

الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر

مقر الكلية: المنصورة- ميدان مشعل

سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت:

· يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

· يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

· سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

· ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

· يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

· عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.