أمريكا الأولى عالميًا والبرازيل الثانية بقرابة 6 ملايين حالة كورونا

سجلت البرازيل أمس 67860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1284وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227514 مصابا، والوفيات إلى 82771 شخصا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

تتجه الولايات المتحدة نحو تسجيل مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال أسبوعين، وذلك فيما سجلت السلطات الصحية في البلاد، ألف حالة وفاة في يوم واحد حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

وحتى مساء الأربعاء، أصيب أكثر من 3.94 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي أكثر من 142 ألف شخص، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز نشرتها "CNN".

ولا تزال بعض الولايات الأمريكية، تسجل أرقامًا قياسية لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز 41 ألفًا و381 حالة إصابة جديدة أمس الأربعاء.

وبحسب "CNN" فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أكد ان الولايات المتحدة أجرت حتى الآن أكثر من 50 مليون اختبار لفيروس كورونا، مشددًا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الأربعاء، على أنه يتعين على الناس ارتداء الأقنعة والاهتمام بالتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.